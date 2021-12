Confira as vagas do SineBahia para esta terça-feira; 45 são para telemarketing

O SineBahia oferta mais de 100 vagas de emprego nesta terça-feira, 23, em Salvador, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Itabuna, Jacobina, Jequié e Ilhéus.

Entre as oportunidades na capital, há 45 para telemarketing. Os interessados devem se dirigir ao posto da avenida ACM, nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, no Parque Bela Vista (confira outras vagas abaixo).

É imprescindível que todos apresentem o número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

O candidato também pode conferir a lista completa de vagas nos endereços: maisemprego.mte.gov.br ou www.facebook.com/SineBahia.

Salvador

SUPERVISOR DE BAR

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

02 VAGAS

MONTADOR DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função, em manutenção de telefonia móvel,

ter trabalhado em torre de telecomunicações e disponibilidade para viajar para cidades dentro e fora do estado.

03 VAGAS

MODELISTA DE ROUPAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Imprescindível saber modelar e costurar em diversas máquinas industriais

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Imprescindível ter registro no CORE

CNH A ou B, possuir carro ou moto e empresa de representação

08 VAGAS

SORVETEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Imprescindível ter disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados

01 VAGA

PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 5ª A 8ª SÉRIE

Ensino superior incompleto (artes ou letras)

Experiência mínima de 06 meses em CTPS, em sala de aula com a disciplina de artes

01 VAGA

Salvador - UNIDADE PCD /BARRA

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (PCD)

Ensino fundamental incompleto

Experiência de 06 meses na função

CNH B

10 VAGAS

AJUDANTE DE FARMÁCIA (PCD)

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na função, com farmácia hospitalar

02 VAGAS

AUXILIAR DE CONTABILIDADE (PCD)

Ensino médio completo.

Experiência de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na função

04 VAGAS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PCD)

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na função

Imprescindível carteira do COREN e Curso Técnico em Enfermagem

05 VAGAS

MAQUEIRO DE HOSPITAL (PCD)

Ensino médio completo

SEM Experiência

10 VAGAS

ATEDENTE DE LOJAS (PCD)

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na função

05 VAGAS

Lauro de Freitas

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (estágio)

Ensino superior incompleto

Não exige experiência 02vagas AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ensino Médio completo 06 meses

de experiência em CTPS 01 vaga FRENTISTA Ensino Médio Completo Sem experiência

04 vagas

Santo Antônio de Jesus

CARREGADOR (PCD)

Não exige experiência

03 VAGAS

RECEPCIONISTA ATENDENTE (PCD)

Não exige experiência

03 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUCAO (PCD)

Não exige experiência

03 VAGAS

OFFICE BOY

Ensino médio completo

Experiência em CTPS

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência em CTPS

01 VAGA

SUPERVISOR DE CARTÕES

Ensino médio completo, superior em Administração, Contabilidade ou Economia

Experiência em CTPS com serviço financeiros em atuação de cartão de credito

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino médio completo

Experiência em CTPS

01 VAGA

REPOSITOR

Ensino médio completo

Experiência em CTPS

02 VAGAS

ASSISTENTE DE RH E FISCAL

Ensino médio completo

Experiência em CTPS

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência em CTPS

Noções básicas em informática

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Experiência em CTPS

Possuir moto ou carro

02 VAGAS

PINTOR AUTOMOTIVO

Ensino médio completo

Experiência em CTPS

01 VAGA

ELETROMECANICO

Ensino médio completo

Experiência em CTPS

Tem que possuir o curso

01 VAGA

LIDER DE LOJA

Ensino médio completo

Experiência em CTPS em confecções

01 VAGA

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Ensino médio completo

Experiência em CTPS em indústria

01 VAGA

TRABALHADOR RURAL

Ensino fundamental incompleto

Experiência em CTPS

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino médio incompleto

Experiência em CTPS

01 VAGA

PADEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência na função

02 VAGAS

AUXILIAR DE PADEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

TECNICO DE EDIFICAÇÕES

Ensino médio completo

Experiência na função ou em carteira

01 VAGA

MECÂNICO DE MÁQUINAS

Ensino médio completo

Experiência na função em máquinas industriais

01 VAGA

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Ensino médio completo

Experiência em carteira com corte, costura e montagem

01 VAGA

ASSISTENTE DE PESSOAL/ RH

Ensino superior completo em Ciências Contábeis

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE DE CONTÁBIL/ FISCAL

Ensino superior completo em Ciências Contábeis

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE TRIBUTÁRIO

Ensino superior completo em Ciências Contábeis

Experiência na função

01 VAGA

CARTAZISTA

Ensino médio completo

Experiência em CTPS

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino superior completo em administração ou logístico

Com experiência em gestão de equipes

Conhecimento avançado em Excel

01 VAGA

ASSISTENTE DE PESSOAL/ RH

Ensino superior em andamento em Ciências Contábeis

Estagiário

01 VAGA

ASSISTENTE DE CONTÁBIL/ FISCAL

Ensino superior andamento em Ciências Contábeis

Estagiário

01 VAGA

ASSISTENTE TRIBUTÁRIO

Ensino superior andamento em Ciências Contábeis

Estagiário

01 VAGA

Itabuna

ASSISTENTE SOCIAL

Ensino superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses com bolos e tortas

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING

Ensino médio completo

Não necessita experiência

45 VAGAS

SALVA-VIDAS

Ensino médio completo

Curso de Salva-vidas

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

TÉCNICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Ensino Superior Completo em Engenharias ou Técnico em Segurança do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na função

Curso de Empilhadeira e Guindalto

CNH B

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

CNH A

02 VAGAS

Jacobina

AUXILIAR DE DENTISTA

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na função ou ter curso na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na CTPS

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência de 06 meses na função

01 VAGA

Jequié

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino superior completo em Administração

Experiência de 06 meses CTPS

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino superior completo em Administração

Experiência de 06 meses em CTPS

CNH A

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses em CTPS

CNH D

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na função

10 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na função

CNH A

04 VAGAS

Ilhéus

AUXILIAR DE MARKETING

Ensino médio completo

Experiência em Corel Draw

01 VAGA

ATENDENTE DE BALCÃO

Ensino médio completo

Experiência em peças e acessórios de motocicletas e bicicletas

01 VAGA

BIOMÉDICO

Ensino superior completo em Biomedicina

Experiência de 06 meses em CTPS

01 VAGA

BORRACHEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência de 06 meses na função

02 VAGAS

ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino fundamental completo

Experiência de 06 meses na função

03 VAGAS

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na função

Conhecimento em Word e Excel

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino fundamental completo

Experiência de 06 meses em CTPS

02 VAGAS

EMPACOTADOR (PCD)

Ensino fundamental completo

05 VAGAS

BALCONISTA DE PADARIA (PCD)

Ensino fundamental completo

05 VAGAS

