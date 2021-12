Confira as vagas do SineBahia para esta sexta-feira

O SineBahia oferta mais de 100 vagas de emprego nesta sexta-feira, 25, em Salvador, Jequié, ilhéus, Itabuna, Senhor do Bonfim e Juazeiro (confira as vagas abaixo).

Entre as oportunidades na capital, há 30 vagas para técnico de rede de telecomunicações, 28 para encarregado de obras e instalações e 20 para técnico em fibras ópticas.

Os interessados devem se dirigir ao posto da avenida ACM, nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, no Parque Bela Vista. É imprescindível que todos apresentem o número do PIS, PASEP ou NIS, Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

O candidato também pode conferir a lista completa de vagas nos endereços: maisemprego.mte.gov.br ou www.facebook.com/SineBahia.

adblock ativo