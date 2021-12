Confira as vagas do Sinebahia para esta sexta-feira

O SineBahia oferece nesta sexta-feira, 31, mais de 100 vagas de emprego para Salvador, Lauro de Freitas, Jequié, Ribeira do Pombal, Senhor do Bonfim, Ilhéus e Eunápolis (confira a lista abaixo).

Os interessados na capital baiana deverão se dirigir à unidade central do SineBahia, que fica localizada na Avenida ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

É necessário portar número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Para conferir a lista completa de vagas, os candidatos podem acessar os endereços https://maisemprego.mte.gov.br ou https://www.facebook.com/SineBahia.

Salvador

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino médio completo/ CNH A

Possuir moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

LAVADOR DE ROUPAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

PASSADOR DE ROUPAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

SUSHIMAN

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

PUBLICITÁRIO(Estágio)

Superior incompleto PUBLICIDADE/PROPAGANDA/DESIGN

A partir do 5º período

Conhecimento de redes sociais, photoshop e illustrator

Não exige experiência

01 vaga

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Curso técnico concluído em eletroeletrônica, elétrica, mecânica ou refrigeração

15 vagas

Lauro de Freitas

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

15 vagas

PORTEIRO

Ensino médio completo

Possuir curso de vigilante atualizado

Experiência mínima de 06 meses na carteira

15 vagas

CONFERENTE DE MERCADORIAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

01 vaga

MONTADOR DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Ensino médio completo

Disponibilidade para viajar

Experiência mínima de 06 meses em carteira

15 vagas

FISCAL DE PREVENÇÃO

Ensino médio completo

Vivência com monitoramento CFTV e prevenção de perda

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 vagas

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

Jequié

RESGATISTA CONDUTOR (Exclusiva para PCD)

Ensino médio completo/ CNH D

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Ribeira do Pombal

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino superior completo em administração ou logística

Vivência em rotinas de monitoramento, Excel e sistema integrado.

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

ANALISTA FINANCEIRO

Ensino superior completo em administração, contábeis ou economia

Domínio em Excel

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Ensino superior completo em administração ou logística

Conhecimento em gestão de frotas e domínio de Excel

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

Senhor do Bonfim

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(Exclusiva para PCD)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Ilhéus

ARMADOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

06 Vagas

CAIXA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 Vaga

ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 Vaga

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Fundamental Completo/CNH D

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 Vaga

RECEPCIONISTA DE POUSADA

Ensino Médio Completo

Disponibilidade para dormir no local de trabalho

01 Vaga

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Vivência com material elétrico

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 Vaga

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

SERVENTE DE OBRAS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 Vagas

Eunápolis

PADEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

EMBALADOR (Exclusiva para PCD)

Ensino fundamental incompleto

Não exige experiência

02 vagas

TRABALHADOR FLORESTAL (Exclusiva para PCD)

Ensino fundamental incompleto

Não exige experiência

03 vagas

ASSESSOR DE CLIENTE

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Vivência com empréstimos consignado

01 vaga

COZINHEIRA

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

CONFEITEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

RECEPCIONISTA ATENDENTE / TRABALHO DURANTE O TURNO NOTURNO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

PEDAGOGO

Ensino superior completo em pedagogia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Vivência com empréstimos consignado

01 vaga

MANICURE

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

INSTALADOR DE CABEAMENTO DE REDES

Ensino médio completo/CNH B

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Vivência com empréstimos consignado

01 vaga

