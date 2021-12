Confira as vagas do SineBahia para esta segunda-feira

O SineBahia oferta mais de 100 vagas de emprego nesta segunda-feira, 12, em Salvador, Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Itabuna, Porto Seguro, Juazeiro e Jequié.

Entre as oportunidades na capital, há 20 vagas para demonstrador de mercadorias . Os interessados devem se dirigir ao posto da avenida ACM, nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, no Parque Bela Vista (confira outras vagas abaixo).

É imprescindível que todos apresentem o número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

O candidato também pode conferir a lista completa de vagas nos endereços: maisemprego.mte.gov.br ou www.facebook.com/SineBahia.

Vagas exclusivas para as unidades de Salvador

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (helpdesk)- Estagio

Ensino superior incompleto - T.I, Tecnologia de Redes, Ciência da Computação e afins – 4°Período

Imprescindível estar matriculado no curso e ter conhecimentos básicos de informática

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira Imprescindível ter experiência com vendas porta a porta

01 VAGA

DEMONSTRADOR DE MERCADORIAS - Temporária

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira imprescindível ter experiência como degustador(a)

demonstrador(a) / promotor(a) de vendas em eventos promocionais

20 VAGAS

AUXILIAR DE PADEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Imprescindível possui experiência recente; residir próximo a Boca do Rio; Piatã; Lauro de Freitas

08 VAGAS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (comércio)

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Imprescindível ter experiência recente; residir próximo a Boca do Rio; Piatã; Lauro de Freitas

08 VAGAS

TÉCNICO DE TELEFONIA

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Imprescindível possuir moto e CNH A

03 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino superior completo - Qualquer área ano de conclusão 2015

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Imprescindível bom conhecimento do mercado, principalmente do público-alvo

01 VAGA

TÉCNICO AGRÍCOLA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Imprescindível ser especialista em corte de árvores

01 VAGA

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Imprescindível experiência comprovada em vendas de produtos nos segmentos de

mercados padarias, delicatessen, bares ou restaurantes

Possuir CNH A e possuir moto

03 VAGAS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 VAGAS

Vagas exclusivas para as unidades de Feira de Santana

AUXILIAR DE LIMPEZA - PCD

Exclusivo para pessoas com deficiência

Não exige experiência

Ensino fundamental completo

02 vagas

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - PCD

Exclusivo para pessoas com deficiência

Não exige experiência

Ensino fundamental completo

02 vagas

COPEIRO - PCD

Exclusivo para pessoas com deficiência

Não exige experiência

Ensino médio completo

01 vaga

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Exclusivo para pessoas com deficiência

Não exige experiência

Ensino médio completo

05 vagas

ALMOXARIFE

Experiência comprovada em carteira

Ensino médio completo

02 vagas

ATENDENTE COMERCIAL

Experiência comprovada em carteira

Ensino médio completo

Desejável experiência com o word e excel e atendimento ao publico

01 vaga

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Experiência comprovada na função

Ensino médio completo

01 vaga

Vagas exclusivas para Teixeira de Freitas

AJUDANTE DE REFLORESTAMENTO - (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Não exige experiência

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino médio completo

06 meses de experiência em carteira

Imprescindível CNH AB

01 VAGA

TÉCNICO INSTRUMENTISTA

Ensino médio completo

06 meses de experiência em carteira

Imprescindível curso de automação – instrumentação

02 VAGAS

CASEIRO

Ensino fundamental incompleto

06 meses de experiência

Imprescindível CNH A

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

06 meses de experiência em carteira

Imprescindível CNH A

01 VAGA

Vagas exclusivas para Itabuna

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Estágio)

Ensino superior cursando administração (1° e 2° semestre) ou Cursando ensino médio

Não necessita experiência

01 VAGA

FUNILEIRO DE MANUTENÇÃO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PORTEIRO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 VAGAS

SUPERVISOR DE SERVIÇOS

Ensino médio completo

Habilitação A ou B e veículo disponível para o trabalho

Experiência mínima de 06 meses na área com gestão de pessoas

01 VAGA

SOLDADOR

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

SERRALHEIRO

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses com conserto de celular

01 VAGA

Vagas exclusivas para Porto Seguro

AGENTE DE LIMPEZA - PCD

Exclusivo para Pessoas Com Deficiência

Não exige experiência

AGENTE DE PORTARIA - PCD

Exclusivo para Pessoas Com Deficiência

Não exige experiência

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - PCD

Exclusivo para Pessoas Com Deficiência

Não exige experiência

ATENDENTE DE FARMÁCIA - PCD

Exclusivo para Pessoas Com Deficiência

Não exige experiência

COPEIRO DE HOSPITAL - PCD

Exclusivo para Pessoas Com Deficiência

Não exige experiência

ENFERMEIRO - PCD

Exclusivo para Pessoas Com Deficiência

Não exige experiência

FISIOTERAPEUTA - PCD

Exclusivo para Pessoas Com Deficiência

Não exige experiência

TÉCNICO EM RADIOLOGIA - PCD

Exclusivo para Pessoas Com Deficiência

Não exige experiência

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PCD

Exclusivo para Pessoas Com Deficiência

Não exige experiência

SERRALHEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

01 Vaga

AGENTE DE RESERVAS

Ensino médio completo

Experiência Mínina de 06 meses, em carteira

01 Vaga

AUXILIAR DE PADEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses, em carteira

01 Vaga

BALCONISTA DE PADARIA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses, em carteira

01 Vaga

SOLDADOR

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses, em carteira

01 Vaga

CALDEIREIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 Vaga

MEIO OFICIAL

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses, em carteira

01 Vaga

GERENTE DE HOTEL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área de gestão hoteleira

01 Vaga

TÉCNICO DE ALIMENTOS

Ensino médio técnico

Experiência mínima de 06 meses, em carteira

01 Vaga

PADEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses, em carteira

01 Vaga

Vagas exclusivas para Juazeiro

CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Ensino médio completo

Experiência comprovada na carteira

Disponibilidade para viagens

01 vaga

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Disponibilidade para morar fora

01 vaga

OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMÁTICA

Ensino médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

01 Vaga

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

01 vaga

Vagas exclusivas para Jequié

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino fundamental completo

Experiência de 06 meses na função

01 vaga

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na carteira

Disponibilidade para viajar uma vez na semana

01 vaga

PINTOR AUTOMOTIVO

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na carteira

01 vaga

PROFESSORA DE 6º AO 8º ANO

Ensino superior completo em Pedagogia ou Letras

Experiência de 06 meses na função

01 vaga

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na função

01 vaga

VENDEDOR EXTERNO

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na carteira

Disponibilidade para viagem

CNH A/B

01 vaga

