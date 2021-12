Confira as vagas do SineBahia para esta quarta-feira

O Sinebahia oferece mais de 100 vagas de emprego nesta quarta-feira, 12, para Salvador, Itabuna e Barreiras.

Entre as oportunidades na capital, há 10 vagas para técnico em atendimento e vendas. Os candidatos devem ir a unidade localizada na avenida ACM, nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, no Parque Bela Vista (confira outras vagas abaixo).

É imprescindível que todos apresentem o número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Salvador

PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL (Estágio)

Ensino superior incompleto em Matemática – 3º período

Bolsa auxílio de R$ de 400,00 + 100,00 de transporte + benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA (Estágio)

Ensino médio Incompleto

Imprescindível estar cursando o ensino Médio

Bolsa Auxílio de R$ 400,00 + benefícios

01 VAGA

CUMIM (Estágio)

Ensino médio incompleto

Imprescindível estar cursando o ensino Médio

Bolsa Auxílio de R$ 400,00 + benefícios

01 VAGA

CHARQUEADOR

Ensino fundamental completo

Experiência mínima na carteira de 06 meses na função

Residir próximo aos bairros de Iguatemi/Cabula

Salário R$ 1.082,00 + benefícios

08 VAGAS

CHEFE DE SERVIÇO DE SAÚDE

Ensino superior completo em Administração ou áreas afins

Experiência mínima na carteira de 06 meses

Imprescindível ter experiência com gestão de equipe na área clinica ou hospitalar Salário 01 VAGA

INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO (Temporária)

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

CNH "B"

Disponibilidade total para viagem

07 VAGAS

TÉCNICO EM ATENDIMENTO E VENDAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Imprescindível experiência em vendas e metas

Salário R$ 1.086,00 + benefícios

10 VAGAS

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Imprescindível experiência nos ramos de esquadrias de alumínio, especialização em corte e montagem das peças.

03 VAGAS

Itabuna

ASSISTENTE SOCIAL

Ensino superior completo

Experiência com crianças e atividades educativas

01 VAGA

AUXILIAR DE VENDAS

Ensino superior completo em qualquer área

Experiência mínima de 06 meses com vendas

02 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING

Ensino médio completo

Não exige experiência

50 VAGAS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

SUBGERENTE DE LOJA

Ensino superior ou cursando Administração ou Marketing

Experiência mínima de 06 meses na área

Experiência como gestor e equipe de vendas

Disponibilidade de horário

01 VAGA

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área

CNH B

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas de móveis e eletros

01 VAGA

Barreiras

ENGENHEIRO AGRÔNOMO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo em Agronomia

Experiência mínima de 06 meses na área comercial

01 VAGA

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior completo em Recursos Humanos ou Administração

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PADEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

Conhecimentos para produção de pães, bolos e salgados

02 VAGAS

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino médio completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Formação em eletrônica

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

