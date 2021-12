Confira as vagas do Sinebahia para esta quarta-feira

O Sinebahia oferece nesta quarta-feira, 22, mais de 70 vagas de emprego em Salvador, Jequié, Porto Seguro e Candeias (confira abaixo).

Os interessados na capital baiana deverão se dirigir à unidade central do SineBahia, que fica localizada na Avenida ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

É imprescindível portar número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Para conferir a lista completa de vagas, o participante pode acessar https://maisemprego.mte.gov.br ou https://www.facebook.com/SineBahia.

Salvador

AUXILIAR DE CONFEITARIA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

10 vagas

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

01 vaga

ENCARREGADO DE SEÇÃO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO

Ensino superior completo em engenharia de produção

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA INTERNO

Possuir curso de operador de CFTV

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

10 vagas

TÉCNICO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 vaga

WEB DESIGNER (Estágio)

Cursando design ou publicidade e propaganda a partir do 1º semestre

Não exige experiência

01 vaga

Jequié

BARBEIRO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

DEPILADOR

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo em enfermagem

Experiência com higienização

01 vaga

LAVADEIRA

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

MANICURE

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

SUPERVISOR COMERCIAL

Ensino médio completo / CNH A/B/

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Disponibilidade para viagem

01 vaga

VENDEDOR INTERNO ( Exclusiva para PCD )

Ensino médio incompleto

Não requer experiência

01 vaga

VENDEDOR PRACISTA

Experiência mínima de 06 meses na função

Disponibilidade para viagem

Habilitação B

01 vaga

WEB DESIGNER

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Experiência com coreldraw, photoshop.

01 vaga

Porto Seguro

AGENCIADOR DE PROPAGANDA

Ensino Médio Completo

Vivência em redes sociais e conhecimento de informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 Vaga

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 Vaga

AUXILIAR DE CARTÓRIO

Ensino Médio Completo

Conhecimento em notas e protestos

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 Vaga

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Ensino Médio Completo

Conhecimento financeiro, fiscal e recursos humanos

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 Vaga

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 Vagas

AUXILIAR DE LAVANDERIA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 Vaga

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 Vaga

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 Vaga

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 Vagas

CONTROLLER (CONTADOR)

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 Vaga

DESENHISTA DE PÁGINAS DA INTERNET (WEB DESIGNER)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Conhecimentos de CoreDraw e Photoshop

01 Vaga

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses em carteira

01 Vaga

GARÇOM

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 01 mês em carteira

02 Vagas

MANICURE

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 Vagas

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Fundamental Completo / CNH D

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 Vaga

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 Vaga

RECEPCIONISTA BILÍNGÜE

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 Vaga

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 Vagas

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira.

03 Vagas

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 Vaga

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 Vagas

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio Completo / CNH A ou B

Possuir veículo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 Vagas

VIGILANTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Com CNV atualizada

03 Vagas

Candeias

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (Exclusiva para PCD)

Ensino fundamental completo

Conhecimento em manutenção de máquinas e veículos

Experiência mínima de 03 meses em Carteira

01 vaga

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Exclusiva para PCD)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses em Carteira

Vivência em departamento pessoal e conhecimento de informática

01 vaga

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Estágio)

Cursando administração de empresas no 3º ao 6º semestre

Conhecimento básico em informática

01 vaga

LUBRIFICADOR (TROCADOR DE ÓLEO)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses em Carteira

Vivência em mecânica de automóvel e moto

01 vaga

adblock ativo