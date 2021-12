Confira as mudanças no funcionamento do SAC durante a Páscoa

Em decorrência da Páscoa, o Serviço de Atendimento ao Cidadão (Sac) terá mudanças no funcionamento dos postos para a capital e interior do estado. As alterações começam nesta quinta-feira, 13, e vão até a próxima segunda-feira, 17.

Na quinta-feira, as unidades de Barreiras, Camamu, Candeias, Coaraci, Paulo Afonso, Ipirá, Curaçá, Inhambupe, Santa Maria da Vitória e Ribeira do Pombal fecham. As demais unidades funcionam normalmente.

Na sexta-feira, 14, todos os postos estarão fechados. No sábado, 15, apenas as unidades dos shoppings Barra, Bela Vista, Paralela e Salvador, na capital, funcionam. No interior, os horários podem sofrer alterações de acordo com os decretos municipais sobre o feriado.

Todos os postos do SAC voltam a funcionar normalmente na próxima segunda-feira. Para mais informações, a Secretaria da Administração do Estado (Saeb) disponibiliza o site da Rede SAC, além do aplicativo SAC Mobile.

adblock ativo