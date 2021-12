Confira as escolas que participam do Feirão Nome Limpo

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL Bahia), divulgou o nomes das empresas e instituições de ensino que vão participar do 4ª edição do Feirão Nome Limpo que acontece entre os dias 24 e 29 de novembro, no Centro de Convenções da Bahia, 2º piso (Hall C), das 8h às 18h. É a primeira vez que a federação fecha parceria com o Sinepe (Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia), permitindo a participação das unidades de ensino.

As instituições que confirmaram participação são: Colégio Nossa Senhora da Soledade, Colégio São José, Colégio Sacramentinas, Colégio Dois de Julho, Faculdade São Salvador, Faculdade São Tomaz de Aquino, Faculdade Dois de Julho e Faculdade Santo Antônio de Alagoinhas.

Da parte das empresas, já confirmaram presença: Lojas Leader, GBarbosa e Dacasa Financeira. Ainda está em processo de negociação a participação de outras instituições.

O Feirão Nome Limpo permite o consumidor negociar sua dívida e retirar o nome do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). O evento também vai abrigar a Semana Nacional de Conciliação do TJ BA (Tribunal de Justiça da Bahia). A expectativa dos organizadores da Semana de Conciliação é realizar de 1.700 a 2.000 audiências com questões referentes ao direito do consumidor.

A organização espera atender um público total de 48 mil pessoas, nos seis dias, uma média de oito mil pessoas por dia. Cada empresa tem uma política própria e autonomia para oferecer as melhores condições de negociação. "

Os interessados em participar do feirão devem se dirigir ao Centro de Convenções com documento de identidade com foto e CPF. O atendimento é mediante entrega de senha. Uma equipe de triagem faz a consulta gratuita ao SPC, fornecendo um extrato com a situação do débito. Em seguida, o consumidor é orientado a se dirigir ao estande da empresa credora para a negociação.

Nas três edições anteriores do Feirão Nome Limpo, aproximadamente 70 mil baianos tiveram o CPF regularizado em negociações bem sucedidas, informou a FCDL Bahia e CDL Salvador.

