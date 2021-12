Confira a previsão do tempo para este final de semana

Mesmo com a chegada da primavera nesta sexta-feira, 22, as condições do tempo previstas para a Bahia neste final de semana continuam sem grandes mudanças, conforme informou o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Na faixa centro-leste, que abrange as regiões do Nordeste, Recôncavo e Sul e parte da Chapada Diamantina e Sudoeste, haverá umidade vinda do Oceano Atlântico, com isso, o céu ficará parcialmente nublado com chuvas fracas a qualquer hora do dia. Estas chuvas deverão ser mais frequentes nas localiades mais próximas ao litoral, incluindo Salvador e Região Metropolitana.

Já nas regiões Oeste, São Francisco e Norte do estado, a previsão é de céu ensolarado na maior parte do período.

De acordo com o Inema, as temperaturas continuarão elevadas em todo o centro-oeste e norte da Bahia, com máximas previstas de até 36° C. Temperaturas mais amenas são esperadas para as áreas serranas da Chapada Diamantina e Sudoeste, com mínimas podendo atingir 11°C.

Na faixa leste do estado, estes índices permanecerão estáveis, com máximas de 29°C e mínimas de 16°C. Na capital baiana as temperaturas deverão variar entre mínimas de 20°C e máximas de 27°C.

adblock ativo