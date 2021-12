Conferência em Salvador discutirá a política estadual de ciência e tecnologia

Entre quinta, 5, e sexta-feira, 6, acontecerá em Salvador a IV Conferência Estadual de CT&I, um evento promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti).

De acordo com a titular da pasta, secretária Adélia Pinheiro, o objetivo será debater a atualização da política estadual do setor de ciência, tecnologia e inovação.

"Nós nos propomos a ouvir as demandas do interior da Bahia e da Região Metropolitana de Salvador, para que tivéssemos representação de todo o estado e de todos os cinco segmentos que atuam no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação", disse Adélia durante entrevista concedida ao programa Isso é Bahia, na Rádio A TARDE FM, na manhã desta quarta-feira, 4.

Os segmentos mencionados pela secretária são os setores público, acadêmico, empresarial, entidades de representação setorial e sociedade civil, que ficarão responsáveis por deliberar o diálogo que busca elaborar a nova política estadual do setor. O evento ocorrerá no Hotel Fiesta, no Itaigara, das 8h às 18h.

Durante a conferência, temas estratégicos para pesquisas cientificas e tecnológicas, infraestrutura e financiamento de CT&I, assim como difusão de conhecimento e popularização da ciência também serão abordados. Um exemplo dessas novidades que serão anunciadas durante o evento se trata do edital que será lançado pela Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb) voltado para pesquisar soluções em doenças que acometem a população negra.

adblock ativo