Condutor fica ferido após caminhão-cegonha tombar na BR-116

O motorista de um caminhão-cegonha – carregado com 11 carros – ficou ferido depois que o veículo tombou no km 819 da BR-116, no trecho de Vitória da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador). O acidente aconteceu nesta terça-feira, 10, no Anel Rodoviário Jadiel Vieira Matos, no sudoeste da Bahia.

A vítima, que não foi identificada até o momento, ficou presa às ferragens. Ele foi retirado e socorrido por uma equipe da Concessionária Via Bahia para o Hospital Geral de Vitória da Conquista.

De acordo com a Via Bahia, o estado de saúde dele é considerado grave. As circunstancias do acidente ainda são desconhecidas.

