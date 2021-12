Condutor de 'cinquentinha' morre após colidir com carro em Feira

Um homem que pilotava uma moto "cinquentinha" morreu na manhã desta sexta-feira, 4, por volta das 7h20, após colidir com um carro em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O acidente ocorreu na avenida Rio de Janeiro, no bairro Pedra do Descanso.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, o condutor da motocicleta, Robervan Caitano Santos, 27 anos, colidiu frontalmente com o veículo. Ele morreu no local do acidente, antes de receber atendimento.

A condutora do Sportage preto, que não teve o nome revelado, seguia para o trabalho no centro da cidade, quando houve a colisão. Os parentes da vítima, que estavam no local, tentaram agredi-la, mas a Polícia Militar impediu a ação.

A equipe do Portal A TARDE entrou em contato com a Superintendência de Municipal de Trânsito (SMT) de Feira de Santana, mas o órgão não soube informar se o condutor portava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A, para motos, ou a chamada Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC).

