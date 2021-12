Condenado por tráfico que estava foragido de MG é preso no Sul da Bahia

Anderson Marques Pereira foi preso nesta segunda-feira, 28, na cidade de Prado, no Sul do estado. Segundo ínformações da Polícia Civil, ele é condenado por tráfico de drogas e estava foragido do Complexo Penal de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais.

A prisão foi realizada por investigadores da Delegacia Territorial da cidade baiana. O criminoso será levado de volta para o sistema prisional.

