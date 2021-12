Condenado por tráfico de drogas é preso suspeito de tentativa de homicídio em Brumado

Um homem de 41 anos foi preso na noite de sábado, 5, suspeito de tentativa de homicídio. Ele, que estava em condicional após ser condenado por tráfico de drogas, teria esfaqueado uma pessoa no município de Brumado (distante a 538 km de Salvador).

De acordo com informações do site Achei Sudoeste, a vítima foi atingida por golpes de faca tipo peixeira, no antebraço esquerdo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à vítima. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

O suspeito foi localizado após rondas da Polícia Militar. Ele foi conduzido à delegacia da região e está à disposição da Justiça.

adblock ativo