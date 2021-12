Conde: polícia continua busca por ladrões que roubaram banco

A polícia continua nesta quarta-feira, 3, as buscas pelos 14 criminosos que roubaram a agência do Banco do Brasil, na manhã desta terça, 2, na cidade do Conde (distante 205 quilômetros de Salvador). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes das polícias Militar e Civil permanecem em diligência em algumas cidades do Litoral Norte da Bahia.

As buscas contam com o apoio do Grupamento Aéreo (Graer). Viaturas das 51ª CIPM, da Companhia Independente de Policiamento Especializado Litoral Norte (Cipe/LN), do Batalhão de Operações Especiais Policiais (Bope) e da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Alagoinhas) também participam da operação.

Um grande efetivo se mantém empenhado para localizar e prender os criminosos, que - armados e a bordo de dois veículos (uma Hilux branca e um C3) - ocuparam a praça da cidade, cercaram o banco, renderam funcionários e roubaram quatro caixas eletrônicos e o cofre.

A ação criminosa causou pânico entre os moradores. Alguns filmaram o momento de terror. Os vídeos foram divulgados na internet. Em um deles, é possível ver os clientes do banco sendo usados como escudo humano, além de ouvir tiros disparados pelos criminosos.

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe também ajuda nas buscas dos assaltantes.

Da Redação

O caso

Nesta terça-feira, 2, 14 assaltantes usaram os clientes do banco como escudo humano em frente à agência. Na fuga, eles abandonaram o Citroën C3 e roubaram a Tucson preta do gerente do banco. Eles também levaram 12 pessoas como reféns (sete clientes e cinco funcionários) penduradas nas janelas e amarrados nos capôs dos veículos.

Ainda segundo a SSP, ao deixarem a cidade, os bandidos efetuaram ainda disparos contra a 51ª CIPM e a delegacia, mas, para preservar a integridade física das pessoas, a polícia evitou reagir.

Alguns reféns foram libertados nas proximidades do Posto Rodoviário, no sentido Sergipe, na BA-099, e os demais deixados na estrada de Jandaíra. As vítimas, todas liberadas sem ferimentos, já prestaram depoimento na Delegacia Territorial de Conde.

