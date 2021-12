Conde fica em alerta por conta do risco de enchente de rio

A prefeitura de Conde, no Nordeste baiano, emitiu comunicado nesta sexta-feira, 22, para que os moradores da cidade fiquem em "alerta máximo" por conta do risco de enchente do Rio Itapicuru, que passa pelo município.



Segundo a nota, a prefeitura foi informada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) do alto volume de água no rio, causado pelas chuvas que atingem o interior baiano.



"Pedimos que moradores, comerciantes e fazendeiros tomem todas as precauções possíveis devido ao alto volume de água presente nas cabeceiras do Rio Itapicuru. A situação é preocupante porque já tivemos em outras épocas, a exemplo de 1989, enchentes fortes", disse Cláudio Teles, coordenador de Meio Ambiente do município.



Segundo o coordenador, a prefeitura já pediu ao Inema a abertura de um canal para que a água possa escoar do rio e amenizar os riscos de enchente. A prefeitura também informou que vai disponibilizar escolas para que os desabrigados, caso existam, fiquem em segurança.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuvas fortes em Conde neste sábado, 23. No domingo, as pancadas devem diminuir.

