Concurso elege a 'Mais Bela Gordinha da Bahia' neste sábado

Treze candidatas disputarão, na noite deste sábado, 7, o título de "Mais Bela Gordinha da Bahia". A vencedora representará o estado na etapa nacional que elegerá a "Mais Bela Gordinha do Brasil", no próximo dia 20, no Rio de Janeiro.

O evento, que está em sua 2ª edição, será realizado no Espaço Salvador Music Place, no Hotel Sol da Bahia, em Patamares. A entrada custa R$ 20 e um quilo de alimento não perecível.

As concorrentes estão divididas entre as categorias Tradicional (de 18 a 35 anos) e Sênior (de 36 a 55 anos) e precisam ter residência fixa no estado. Os critérios levados em consideração são beleza, simpatia e desenvoltura com o público.

A criadora do evento, produtora e modelo plus size Cláudia Ferreira, explica que o objetivo do concurso é elevação da autoestima e a valorização da "mulher real", no Brasil.

"A sociedade brasileira está erroneamente moldada em uma estética onde se valorizam corpos que não se igualam às nossas raízes e miscigenações. Nosso trabalho busca a real beleza, aquela brasileira que se aceita com suas curvas voluptuosas herdadas do império e suas misturas de raças", esclarece Cláudia.

A programação contará com shows musicais das bandas locais TN3, Júnior Melo, Surdo Virado, além do sertanejo carioca Raphael Aquino. O evento terá, ainda, apresentações culturais e pocket show de dança do ventre, com a professora Ângela Cheirosa.

Representatividade

A também produtora e modelo plus size Adriana Santos conta que o evento é mais do que apenas medir um padrão de estética feminino. "O concurso é uma forma de fazer com que outras mulheres tenham representatividade para o seu biotipo", ilustra.

Adriana elucida ainda que a lição maior da premiação é mostrar para as pessoas que o peso não é impedimento para praticar atividades diversas. "Ser gorda não é obstáculo. É importante trabalhar essa autoestima na mulher gorda", pontua.

Rebecca Pontual, coroada na etapa Bahia da edição passada (2015), revelou que, mais que se aceitar como é, é importante para a saúde e autoestima. "Eu já cheguei a pesar 48 quilos, tentando me enquadrar nos padrões da sociedade", disse.

Para Rebecca, o título tem grande significado pessoal. "Lembro que, no dia do concurso, tendo o apoio dos meus familiares e amigos, eu me senti a mulher mais linda do mundo. A partir daí, eu aprendi a me valorizar e a me amar como mulher. O título foi um divisor de águas na minha vida", finaliza a modelo.

