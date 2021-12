Concurso da Agerba tem inscrições adiadas; novo cronograma será publicado

Foi adiado o início das inscrições para o concurso público da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). A agência informou em nota que a decisão foi tomada por causa de mudanças no procedimento de inscrições por parte do Banco do Brasil.

O concurso com 60 vagas, tem oportunidade para os cargos de especialista em regulação e técnico em regulação. O anúncio também foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta segunda-feira, 21. Segundo a nota, um novo cronograma atualizado será publicado assim que sejam realizadas as adequações necessárias.

De acordo com a Secretaria da Administração (Saeb) e a Agerba, as vagas e as quantidade serão mantidas. E as informações de cancelamento foram divulgadas também no Portal do Servidor e no site da empresa que organiza o concurso, IBFC.

As vagas oferecidas para especialistas, são para as cidades de Barreiras (1), Bom Jesus da Lapa (1), Salvador (20), Seabra (1) e Teixeira de Freitas (1). E para técnico vagas são direcionadas para as cidades de Alagoinhas (2), Barreiras (3), Bom Jesus da Lapa (2), Feira de Santana (2), Itabuna (2), Jequié (1), Juazeiro (2), Salvador (15), Santo Antônio de Jesus (1), Seabra (3), Teixeira de Freitas (2) e Vitória da Conquista (1).

adblock ativo