Concurso com salário de R$ 3.043,75 terá inscrição encerrada na quinta

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Prado (a 792 quilômetros de Salvador) se encerram na próxima quinta-feira, 18. São 88 vagas - com 5% reservado para pessoas com deficiência - para os níveis fundamental, médio e superior.

Os salários variam entre R$ 937,00 a R$ 3.043,75. Outras informações podem ser consultadas no edital.

O candidato pode se inscrever pelo site ou diretamente na sede da prefeitura. A taxa varia de R$ 50,00 a R$ 100,00. A aplicação do concurso está prevista para 18 de março. Locais e horários das provas serão divulgados no dia 31 de janeiro.

Vagas

As vagas disponíveis são para agente administrativo, analista ambiental, analista de projetos, analista de sistemas, analista técnico em gestão pública e assistente social do meio ambiente.

Há chances também para fiscal de obras e posturas, fiscal de tributos, turismólogo, vigia, auxiliar de ensino, auxiliar de secretaria escolar, auxiliar de serviços gerais e secretario escolar.

Os interessados podem ainda se inscrever para as vagas de coordenador pedagógico, professor do 1° ao 5° ano e professores de língua portuguesa, artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês e matemática.

adblock ativo