Concurso Canguru: estudantes baianos participam de concurso internacional de matemática

Aberto a alunos do 3º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, o Concurso Canguru de Matemática é uma competição anual internacional realizada pela Associação Canguru sem Fronteiras (Association Kangourou sans Frontières - AKSF), em mais de 80 países. Estudantes do Colégio Cândido Portinari realizarão a prova quarta-feira nesta quarta-feira, 24. Por causa da pandemia, a aplicação das provas será on-line, com acesso pela plataforma digital dos organizadores.

Segundo os organizadores da Canguru, somente em uma das edições anteriores no Brasil, foram mais de 2.500 escolas e cerca de 500 mil alunos inscritos. Com a edição adaptada para atender a este momento de atividades remotas, mudaram também as regras de premiação.

Os organizadores do Concurso irão destacar 10% dos melhores alunos de cada colégio, ou seja, os alunos estão concorrendo internamente e não mais com o total de outros lugares.

Professora de Matemática há mais de 20 anos no Portinari, Ynez Soledade, ressalta que, ao participar de concursos como este, o estudante trabalha habilidades de raciocínio lógico que são essenciais para a sua aprendizagem em qualquer área do conhecimento.

“As provas do Concurso Canguru são ideais para todos os alunos, os que já são ‘cobra’ e aqueles que querem desenvolver tais habilidades. Todos podem e devem experienciar, não se tem nada a perder! Só lucro no final desta maravilhosa jornada que envolve estudos e treinos também”, avalia, Ynez.

Entusiasta de ações como esta, ela e uma equipe de professores promovem há seis anos uma maratona de aprendizagens matemáticas para todos os alunos do Ensino Fundamental, no Portinari.

