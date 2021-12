Concurso abrirá 2.500 vagas para PM e bombeiros na Bahia, diz governo

O governador Rui Costa anunciou na noite desta terça-feira, 23, a realização de novo concurso público para Polícia Militar (PM-BA) e Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). Ao todo, serão 2.500 vagas para reforçar a segurança pública na capital e no interior do estado.

Durante o #PapoCorreria, transmitido pelas redes sociais, Rui afirmou que o certame oferecerá mil vagas para PM em 2020 e mais mil em 2021. No caso dos bombeiros, serão ofertadas 250 em cada ano, A autorização foi assinada pelo governador na sexta-feira passada, dia 19.

Não há data prevista para abertura das inscrições do concurso, que será publicado no Diário Oficial do Estado. No último certame, realizado em 2017, foram ofertadas 2.750 vagas, e teve 3.438 candidatos aptos após as provas objetiva e discursiva.

