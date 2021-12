Concorrência entre hotéis e aplicativos é desequilibrada, diz presidente da ABIH

A cobrança de preços mais baixos oferecidos pelos aplicativos que oferecem quartos para hospedagem teria estabelecido uma concorrência desequilibrada com os hotéis tradicionais. Foi o que afirmou o novo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Bahia (ABIH), Luciano Lopes, nesta sexta-feira, 6, em entrevista ao programa ‘Isso é Bahia’, da Rádio A TARDE FM, apresentado pelos jornalistas Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Para ele, as diárias mais baratas cobradas pelas plataformas digitais são possíveis pelo fato de não terem as mesmas obrigações tributárias que os hotéis.

“O que acontece na prática é que esses aplicativos acabam concorrendo de forma direta com a hotelaria, de uma maneira muito injusta e desequilibrada, porque eles entram no mercado sem nenhuma regulamentação. Com isso, a disparidade é muito grande. É nosso pleito a regulamentação dessas plataformas, para buscar o equilíbrio”, pontuou, enfatizando os diálogos já realizados com a Câmara de Vereados e outras organizações, como conselhos de turismo.

Além desta questão, o presidente eleito para o biênio 2020-2021 apontou outros desafios enfrentados pela rede hoteleira na Bahia, principalmente diante da grandiosidade geográfica do Estado, que possui aproximadamente treze polos turísticos, aumentando a necessidade de o órgão estar próximo de todos os associados.

Conforme Lopes, são dois os principais impasses que a sua gestão vai enfrentar: primeiro, os impactos da redução da frota da malha aérea, que refletem diretamente na redução de reserva e de vendas; e, em segundo lugar, a manutenção de um padrão de qualidade para o atendimento ao cliente, não só em relação aos hotéis, como ao seu entorno.

“O cliente, hoje, é muito exigente. Em cada hotel que vai, ele encontra uma novidade diferente, faz comparação. A cidade em que ele chega precisa estar em constante mutação, pois o cliente não quer só ficar em um quarto de hotel. Então, o entorno precisa estar muito bem organizado”, explicou.

Turismo de negócios

Além das boas expectativas em relação ao período de alta temporada, que costuma aumentar o fluxo nos hotéis, há também, segundo Lopes, uma esperança de crescimento do turismo de negócios, com a retomada de uma série de convenções na cidade.

“Salvador começou a entrar em um radar de eventos corporativos e de turismo de negócios. Temos uma perspectiva de grandes eventos que já vão acontecer em 2020. Em maio, haverá o Congresso Nacional de Hotelaria, e outros eventos estão vindo para a cidade também. São boas as perspectivas”, finalizou o presidente da ABIH.

*Sob a supervisão do editor Vinícius Ribeiro.

