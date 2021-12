Conclusão de sede é prioridade da nova diretoria do TRT-BA

A nova direção do TRT-BA (Tribunal Regional do Trabalho - 5ª Região) toma posse em 5 de novembro com o desafio de finalizar a construção da nova sede do órgão na Bahia, um projeto do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, iniciado há oito anos.

O tribunal atualmente conta com três prédios em Salvador, um no Comércio e dois em Nazaré. A nova presidente, desembargadora Maria Adna Aguiar, afirma que a construção do novo prédio-sede será uma prioridade do seu mandato, nos próximos dois anos.

"Os prédios atuais estão superados em termos de capacidade. As instalações estão precárias. Mais de seis mil pessoas transitam todos os dias no edifício do Comércio. A nova sede vai dar mais conforto e segurança às partes e aos servidores", diz a presidente.

Também compõem a nova mesa diretora a vice-presidente Maria de Lourdes Linhares, o corregedor regional Ezequias de Oliveira e a vice-corregedora Nélia Neves. Eles visitaram a sede de A TARDE para divulgar a cerimônia de posse, que acontecerá na Reitoria da Ufba, a partir das 19h.

Segundo a presidente, as gestões anteriores priorizaram a consolidação do processo eletrônico. Agora finalizado, há espaço para melhorar as estruturas. O objetivo é transferir todas as atividades para o Centro Administrativo da Bahia.

Já foram investidos R$ 30 milhões no prédio em construção. O projeto estava avaliado em R$ 320 milhões, mas ainda é necessário fazer a atualização dos valores.

No entanto, os recursos estão disponíveis por meio de convênio firmado entre o TRT-BA e a Caixa, segundo a mesa diretora.

Maria Adna Aguiar defende também que a saúde e a segurança dos quase 2,3 mil servidores sejam priorizadas, a partir de programas de prevenção a doenças do trabalho, como LER e estresse.

Novas unidades

Com base em estudo feito pela atual gestão, o tribunal baiano solicitou ao governo federal a criação de mais 11 varas da Justiça do Trabalho, de forma a ampliar o acesso à Justiça especialmente no interior do estado. A criação de apenas três foi aprovada pelo conselho nacional do órgão. As cidades de Teixeira de Freitas, Serrinha e Guanambi são, até o momento, as cidades que, preferencialmente, receberão as novas unidades.

