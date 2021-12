Concessionária abre processo seletivo para trabalhar em Camaçari

A Concessionária Litoral Norte (CLN) está com processo seletivo aberto para o posto de gerente administrativo. Para se candidatar à vaga, os interessados devem possuir nível superior completo em administração ou áreas afins, além de ter experiência em gestão administrativa, liderança de equipes e área financeira.

Quem for selecionado irá trabalhar em Camaçari, com carga horária de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Entre as atribuições do cargo estão gestão de frota, estoque, patrimônio, arquivo, manutenção predial e segurança patrimonial, além de realizar o controle orçamentário da empresa e responder pelo desempenho da área administrativa.

Os currículos devem ser enviados para o e-mail curriculo@clnorte.com.br, colocando no assunto “GERENTE ADMINISTRATIVO”, até o dia 28 de fevereiro. É necessário também informar no e-mail a pretensão salarial e o último salário.

