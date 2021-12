Concessão para nova rodoviária será lançada

Será lançada nos próximos dias, por meio da Secretaria de Infraestrutura, a concessão para construção e exploração da nova rodoviária de Salvador

O novo equipamento estará situado às margens do viaduto de Águas Claras e vai funcionar como integração do transporte da capital de forma intermunicipal e interestadual. A previsão é que a rodoviária seja entregue em 2018.

Ao todo, serão investidos para a construção do terminal cerca de R$ 100 milhões, oriundos do financiamento da iniciativa privada. "Esse modelo de investimento para a construção do terminal rodoviário é uma forma de desonerar o poder público e agilizar as obras", explicou o governador Rui Costa.

Atualmente, segundo a assessoria de comunicação do governo do estado, estão sendo feitos estudos de acessibilidade que devem analisar a utilização do equipamento e o fluxo de pessoas no local, além da necessidade de ampliação de vias de acesso, alargamento de pistas e investimentos a serem feitos ao longo dos anos.

Por meio de nota, o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, informou que as obras devem ser iniciadas junto com a construção do trecho 3 do metrô - Pirajá a Águas Claras.

"Com a nova via 29 de Março sendo construída e o trecho 3 do metrô, a região será o local propício para a instalação da nova rodoviária. Será um terminal moderno, nos moldes de conforto dos aeroportos, e vai facilitar o deslocamento dos passageiros por meio de diversos modais de transporte", informou, em nota.

Ainda de acordo com a assessoria do governo, o antigo equipamento será desocupado e ficará à disposição do estado para uma nova destinação, a ser definida.

