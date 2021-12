Concessão do HC cumpre Constituição Federal

Para o defensor público Pedro Casali, a concessão do HC coletivo para progressão de pena faz parte da determinação prevista na Constituição Federal, no que tange ao entendimento de que é necessário tratar a criança como objeto de proteção de absoluta prioridade.

O defensor cita que o Brasil, como signatário das Regras de Bangkok, documento elaborado pela Organização das Nações Unidas, já vem adotando medidas humanitárias com relação aos direitos das mulheres encarceradas para que possam gozar de medidas cautelares alternativas à prisão.

“O Brasil tem que seguir essas regras. Em relação às grávidas, já havia uma previsão da prisão domiciliar no Código Penal. O HC apenas acrescentou as condicionantes”, explicou. “Portanto, o HC deu direcionamento para um evento legislativo que já existia”, pontuou.

Exemplo

Há 28 anos no Presídio Feminino, sete deles como diretora, Luz Marina enxergou no caso Adriana Ancelmo – ex-primeira dama do Rio de Janeiro presa por lavagem de dinheiro e associação criminosa– mãe de dois filhos, a chance para levantar o perfil das presas.

“Depois de toda a repercussão, nos antecipamos com um levantamento das presas com esse perfil e passamos a provocar a Justiça”, garantiu a diretora, à frente da unidade com capacidade para 131 presas, mas que abriga 92 atualmente.

Segundo Marina, nos ofícios que costuma enviar aos órgãos de Justiça, ela alerta sobre a necessidade dos cuidados com a saúde das detentas grávidas. “Pontuo questões como risco de contágio por doenças, como transmitidas pelo Aedes aegypti, como a Zika, já que a unidade fica numa área de mata”, salienta.

