Comunidades Quilombolas são beneficiadas com cisternas

Dezoito municípios baianos receberão o Programa de Cisternas às Comunidades Quilombolas. Ao todo, serão construídas 1.381 equipamentos em ação que tem investimento de R$ 5 milhões.

Comunidades de municípios do oeste da Bahia receberão cerca de 360 unidades. Os quilombos de Muquém do São Francisco, Bom Jesus da Lapa e Serra do Ramalho são algumas das que vão receber as cisternas, cada uma com capacidade de armazenamento de até R$ 16 mil litros de água.

A ação tem o objetivo de garantir água de qualidade e própria para consumo para quem sofre com a escassez das chuvas. É a primeira vez que comunidades quilombolas vão receber o programa.

Ser atingido pela seca ou falta regular de água, além de estar dentro dos critérios de elegibilidade do Programa Bolsa Família são alguns dos critérios para receber o benefício.

