Comunidade quilombola de Lauro de Freitas é invadida novamente

A comunidade quilombola Quingoma, localizada em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), sofreu uma nova invasão no último domingo, 28. A comunidade já havia sido atacada em 14 de julho, quando sofreu com o incêndio de uma casa e a agressão de um morador.

Segundo a agricultora Dona Ana, 53 anos, residente do quilombo, a invasão aconteceu por volta das 8h30. Um grupo de homens armados entraram no quilombo afirmando que tinham comprado o terreno. “Eles já estavam com equipamentos, prontos para escavar tudo”, disse a moradora.

Ela ainda contou que os homens foram embora do local afirmando que iriam acionar o Ministério Público. A demarcação da terra quilombola já foi feita pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e, atualmente, passa pelo processo de titulação.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela 27ª Delegacia Territorial (DT) de Itinga. Os representantes da associação estão sendo ouvidos na unidade.

