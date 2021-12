Comunidade de Barra Grande entrega presente para Iemanjá

Neste domingo, 3, por volta das 13h, a comunidade de Barra Grande, na Ilha de Itaparica, realiza a entrega do tradicional presente para Iemanjá, oferecido pelas famílias de pescadores há mais de setenta anos.

Em seguida, Oxum, a outra divindade das águas doces, também é homenageada, já que existe um encontro entre os dois cortejos. "Essa atividade além de cultural, tem um caráter político. É uma forma de dar visibilidade e valorizar as ações do nosso povo e reconhecer essa manifestação como patrimônio", explica Durval Azevedo, diretor do Sankofa, associação que realiza o evento.

Mesmo fazendo referência às divindades das Religiões de Matriz Africana, o evento acontece como parte dos festejos locais em homenagem à Nossa Senhora das Candeias, padroeira local.

