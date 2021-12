Compras por aplicativo de delivery podem ajudar instituições filantrópicas

Durante a pandemia, a compra de comida e outros artigos por aplicativos de delivery têm crescido e tornou-se uma boa opção para evitar que as pessoas saiam de casa. Com isso, é possível solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, que, no caso dos participantes da campanha Nota Premiada Bahia, irá automaticamente beneficiar as entidades filantrópicas vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade.

"Todo cidadão tem o direito de solicitar a nota fiscal e pedir a inclusão do CPF. Esta é uma forma de garantir que o estabelecimento não sonegue impostos que são destinados a serviços públicos como saúde e educação. Ao se cadastrar na Nota Premiada Bahia e inserir o CPF na nota, os baianos também concorrem a prêmios e apoiam até duas instituições filantrópicas de forma simultânea", explicou o coordenador de Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado, Luís Henrique Brandão.

Aplicativos como iFood e Uber Eats já possuem um campo específico para o consumidor inserir o CPF antes de finalizar a compra. Já em aplicativos como o Rappi, é necessário solicitar a inclusão do documento ao entregador ou ao suporte da plataforma.

De acordo com informações da Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA), pedir a nota é um direito de todo cidadão. Ao inserir o CPF, quem participa da campanha Nota Premiada Bahia acumula bilhetes que podem render prêmios e beneficiar entidades filantrópicas previamente escolhidas no cadastro.

Por conta da pandemia da Covid-19, as premiações não ocorreram por estarem vinculadas à Loteria Federal, que ficaram temporariamente suspensos. As premiações individuais serão retomadas em julho, com o primeiro sorteio no dia 20.

