Competição internacional promove a Chapada Diamantina

Hotéis e pousadas da região da Chapada Diamantina diretamente influenciada pela quarta edição da Brasil Ride 2015 registram 100% de ocupação. E muitas casas foram alugadas para os dias da principal ultramaratona de mountain bike das Américas, que segue até sábado.

O percurso, de 600 km, é feito entre Mucugê e Rio de Contas (sedes do evento) com passagem por outras cidades, como Piatã e Abaíra. A prova tem a participação de 500 ciclistas de 23 países e 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

A expectativa da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente de Mucugê (cidade a 450 km de Salvador) é que cerca de cinco mil visitantes impulsionem a cadeia produtiva do turismo na região.

Rio de Contas

De acordo com a Secretaria de Turismo e Esportes de Rio de Contas (a 565 km de Salvador), a cidade tem cerca de 400 leitos, distribuídos entre hotéis e pousadas, e já está com 100% de ocupação, reforçada com o aluguel de mais de 50 casas.

Segundo a secretaria, por dia, durante a competição, circulam no município cerca de mil visitantes, incrementando o comércio em geral, notadamente o turismo. O reflexo também se faz sentir em municípios vizinhos, como Livramento de Nossa Senhora, que absorve parte da demanda.

