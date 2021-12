Comparsa de Roceirinho é preso em Santo Antônio de Jesus

Políciais da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, no município de Santo Antônio de Jesus (distante a 107km de Salvador), prenderam Leomir Costa do Carmo, nesta segunda-feira, 4, em sua residência no bairro de Angolá. A informação foi divulgada pela polícia nesta quinta, 7.

De acordo com a polícia, Leomir faz parte de uma quadrilha de traficantes que age em Maragojipe e está ligada ao traficante Adilson Souza Lima, o Roceirinho", preso desde setembro de 2012 no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

O Coordenador da 4ª Coorpin em Santo Antônio de Jesus, informou que as investigações para prender Leomir foram iniciadas em março deste ano. O traficante Alan Santos Fonseca, o "Júnior Piau", também apontado como comparsa de "Roceirinho", em Maragojipe, está sendo procurado.

O delegado informou ainda que está investigando o envolvimento da quadrilha de Leomir e Alan em homicídios motivados pelo controle do tráfico de drogas na cidade.

