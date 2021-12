Companhia da PM faz post alertando para riscos do Pokémon Go

A 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, usou as redes sociais para alertar a população dos cuidados necessários para jogar Pokémon Go, que foi lançado nesta quarta, 3.

Na publicação, a companhia elogiou o jogo, mas lembrou aos usuários que eles podem se acidentar ou ser vítimas de assalto. "Em todos os países onde o aplicativo já foi instalado existem relatos de assaltos à mão armada em que os criminosos colocaram um sinalizador no jogo para atrair os jogadores para uma área afastada, com o objetivo de assaltá-los. Iscas virtuais para vítimas do mundo real! Imagine quantos outros crimes podem acontecer se uma pessoa é atraída por um bandido para onde ele quiser?", questiona a postagem.

Para evitar esse tipo de situação, a companhia recomenda que os jogadores prestem atenção ao que está acontecendo ao seu redor. "As pessoas tendem a olhar para suas telas enquanto estão caminhando, o que pode levar a situações muito perigosas. Junte isso à diversão de rastrear um novo Pokémon e a distração se torna ainda maior. Mantenha-se constantemente atento aos seus arredores. Não vá sozinho para lugares que você normalmente não iria apenas para pegar um Pokémon", informa.

A companhia ressalta que os bandidos se aproveitam da distração para agir.

Confira as dicas da 77ª CIPM:

1 - Respeite os limites. Não coloque sua própria segurança em risco ao entrar em áreas restritas. Entrar em propriedade alheia é crime!

2 - Atenção, motoristas! É infração gravíssima conduzir veículo segurando ou manuseando telefone celular.

3 - Não interaja com estranhos! O jogo é muito envolvente e pode te levar a entrar em grupos de pessoas não confiáveis.

4 - Não entre em locais desconhecidos.

