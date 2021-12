Companheiro é suspeito de matar empresária e modelo na BA

Os corpos de uma empresária, Luciene Pereira Bispor, e de sua filha, a modelo Karinny Silva, foram encontrados na noite desta quinta-feira, 6, na casa delas, em Ilhéus. Mãe e filha foram mortas na quarta-feira, 5. O principal suspeito é o ex-companheiro da empresária, Anderson dos Santos, que segue sendo procurado pela polícia.

Os corpos de Karinny Sylva e Luciene Pereira Bispo, 37 anos, estavam no quarto dos fundos do imóvel, no bairro Teotônio Vilela. Luciene foi morta a facadas e a jovem apresentava marcas de estrangulamento.

Segundo a delegacia de Ilhéus, outra filha de Luciene foi quem encontrou o corpo da mãe e da irmã na noite desta quinta.

