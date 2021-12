Comoção marca sepultamento de policial em Feira

O sepultamento do policial militar Ronaldo Pinho Almeida, 44 anos, morto durante uma tentativa de assalto a uma casa lotérica na cidade de Santo Estêvão (a 157 km de Salvador) na tarde de segunda-feira, 24, foi marcado pela comoção.

Centenas de colegas de farda e familiares compareceram nesta terça, 25, ao velório numa das capelas do Hospital Dom Pedro. O enterro foi no Cemitério Jardim Celestial.

O policial foi morto no momento em que se encontrava à paisana na casa lotérica, mas foi reconhecido por um dos assaltantes, segundo a polícia. Ronaldo foi alvejado com um tiro nas costas, que saiu pela virilha.

"Ele chegou ao local quando o assalto estava ocorrendo. Um dos assaltantes o reconheceu. Avisado pelo parceiro, o comparsa que estava do lado externo da lotérica atirou no policial", informou o delegado Euvaldo Costa, titular da delegacia local.

De acordo com a polícia, a tentativa de assalto foi praticada por quatro homens em duas motocicletas. Dois entraram no estabelecimento, enquanto os outros ficaram do lado de fora.

Há informações ainda não confirmadas de que o PM teria conseguido alvejar um dos assaltantes. "Tentamos confirmar esse dado, embora já tenhamos informações de que o policial não costumava andar armado fora de serviço", disse o delegado, acrescentando que investiga o envolvimento no crime de um homem baleado que deu entrada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) na tarde de segunda.

Reação

O PM Ronaldo Pinho era bastante conhecido em Feira de Santana, onde residia. Ele entrou na PM como reservista em 1992 e trabalhou alguns anos em Feira de Santana, antes de ser transferido para Itatim, onde ficou até 2010.

Atualmente, estava lotado no 57º BPM em Santo Estêvão. Ele foi promovido a cabo há cerca de 15 dias. A versão não confirmada pela polícia de que o policial teria tentado reagir ao assalto, quando foi baleado, revoltou os colegas.

"Ele era pessoa do bem, não tinha maldade. Tenho certeza de que, se ele tivesse percebido a ação, pediria reforço. Fizeram isso por maldade mesmo", afirmou o policial José Maria Lima. "Se ele tivesse matado o bandido, teria que responder na Corregedoria. Os que mataram ele estão livres", desabafou outro PM. Ronaldo deixa mulher e filhos.

