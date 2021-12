Comoção em enterro de menino vitima de bala perdida em Feira de Santana

Foi enterrado na manhã desta segunda-feira, 27, o corpo do garoto Breno Sena Ribeiro, de 9 anos, morto depois de ser atingido no rosto por uma bala perdida no último sábado, 25, na varanda de casa, em Feira de Santana. O velório aconteceu na casa do garoto e o enterro, com a presença de familiares, amigos e vizinhos, no Cemitério São João Batista, sob pedidos de justiça.



“Meu filho era uma criança amável e abençoada por Deus, onde chegava, fazia amigos. Quero ver estes marginais na cadeia, pois tiraram uma parte de mim e de minha família”, falava, entre lágrimas, a mãe do garoto, Marcela de Jesus Sena.

