Comitê recomenda lockdown em quatro municípios baianos

A instituição imediata de lockdown (isolamento social mais restritivo) é a recomendação do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste nas cidades baianas de Salvador, Feira de Santana, Itabuna e Teixeira de Freitas, além de Maceió (AL), Aracaju (SE), e Caruaru (PE). A ação consta no boletim divulgado nesta sexta

De acordo com os cientistas Miguel Nicodelis e Sérgio Rezende, que fizeram a apresentação do boletim pelas redes sociais, a indicação se baseia em uma série de indicadores com a taxa de crescimento de casos e o índice de ocupação dos leitos.

Sobre Salvador, o documento destacou que permanece apresentando crescimento de casos “a despeito de medidas mitigatórias que envolveram o bloqueio seletivo de bairros da cidade”, que segundo os cientistas ainda não tem levado a resultados satisfatórios.

O boletim apontou ainda “um enorme crescimento de casos por todo o estado, representado pelas cidades de Feira de Santana com 191% de crescimento em 14 dias), Teixeira de Freitas (128% de crescimento), Vitória da Conquista (78%), Barreiras (104%) e Juazeiro (229%).

A interiorização dos casos positivos e óbitos são fatores preocupantes, principalmente, porque na maioria das cidades menores não existe estrutura para tratamento de casos intermediários e graves.

Conforme Nicodelis, este crescimento de infectados no interior está provocando uma corrida de pacientes mais graves para as capitais e cidades com estrutura reforçada em saúde, o que pode ocasionar uma sobrecarga com ameaça de colapso nestes locais.

Além do lockdown, o Comitê Científico recomendou outras medidas como barreiras sanitárias com bloqueios temporários do tráfego não essencial. O prefeito de Salvador, ACM Neto, disse que a prefeitura está se esforçando para evitar o lockdown, que a medida não está descartada e que as medidas já implantadas devem ser respeitadas.

Toque de recolher

A restrição começou a valer, ontem, através de decreto do governador Rui Costa, com atuação conjunta com os poderes municipais, em Itabuna, valendo das 18h às 5h até o próximo dia 8, e em Itapetinga, das 19h às 5h até o dia 19 deste mês.

No Diário Oficial do Estado desta sexta, foi publicado ainda decreto prorrogando a medida em Itaberaba, entre 18h e 5h, até o próximo dia 9. Em Juazeiro, a restrição foi estendida até o dia 8 deste mês.

Em Teixeira de Freitas, a medida já foi renovada duas vezes com validade até a próxima segunda-feira, entre 19h e 5h.

Em Feira de Santana, outro município citado no documento do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, foram adotadas medidas restritivas atingindo bairros com maiores índices de ocorrência da Covid-19.

