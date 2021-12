Comissão vai ouvir solicitações da população carcerária

Uma comissão será formada para ir aos presídios do estado a fim de ouvir a população carcerária LGBT.



Segundo a defensora pública Alexandra Soares, uma reunião inicial foi realizada na última terça-feira. "Queremos checar o quantitativo, as questões de violência, como ocorrem", diz.



A defensora afirma que em até dez dias encaminhará oficios para as secretarias de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Administração Prisional e Segurança Pública, além da sociedade civil organizada, para que indiquem representantes na comissão.



A previsão é que as visitas sejam iniciadas em até 30 dias. "Além da escuta inicial, a comissão servirá para implementar a resolução", acrescenta".



Presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Enfrentamento à Homofobia da OAB-BA, Jurema Cintra destaca que a resolução vale para qualquer pessoa que esteja com privação de liberdade.



"Seja em presídios, delegacias e até para menores que estão cumprindo medidas de segurança. Queremos evitar situações de constrangimento, estupro, corte de cabelo, não poder usar nome social", afirma.

Denúncias



O conselho responsável pela resolução é vinculado à Secretaria de Direitos Humanos (SDH). Segundo a assessoria, o documento foi construído com base em denúncias recebidas. "A maioria diz respeito a violações praticadas pelos internos, mas também há a participação de servidores ou omissão".

adblock ativo