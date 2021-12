Comércio varejista deve faturar R$ 7,3 bilhões em dezembro

As vendas no comércio varejista durante o mês de dezembro devem aumentar 3,6%, em relação ao mesmo período de 2018. Segundo projeção da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio), o faturamento deve ser de R$ 7,3 bilhões.

De acordo com a entidade, caso o comércio alcance este desempenho, o faturamento será o maior do mês desde 2015. Os dados estimados são do mês de dezembro e não refletem o comportamento exato das vendas de Natal, no entanto, esse evento é o mais importante do ano para o comércio.

Produtos mais vendidos

Dentre os produtos mais procurados pelos consumidores no final de ano, estão: roupas, calçados e acessórios, os chamados bens não duráveis.

“A expectativa é que haja forte crescimento nas vendas de dezembro, de 7% acima do visto no ano passado e com um faturamento na ordem de R$ 1,1 bilhão. O benefício do setor é que são produtos com preços mais acessíveis, sem depender de crédito, e que a sua compra não traz problemas ao orçamento das famílias”, ressalta o consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze.

Em segundo lugar, aparece o setor de cosméticos e perfumes que, no mês do Natal, deve mostrar elevação nas vendas de 1,4%. Além disso, as compras nos supermercados devem apresentar uma variação similar, de 1,2% no contra ponto anual, sendo o setor mais importante do estado com um terço de todo o faturamento do comércio.

Neste período, as compras de eletrodomésticos e eletrônicos devem sofrer aumento de 3,6% e o faturamento atingir, no mês, R$ 1,28 bilhão.

