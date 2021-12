Comércio varejista baiano tem queda de 20% em maio

O comércio varejista baiano registrou uma retração de 20% no mês de maio em relação ao mesmo período de 2019, conforme publicado ontem pela Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Brasil, a retração foi de 7,2% no período.

Na comparação de maio com os primeiros meses da pandemia, a pesquisa mostra que o varejo baiano registrou uma desaceleração nos impactos. Isso, considerando que em abril de 2020 a retração em relação a abril de 2019 foi de 25,6%, o pior desempenho em 20 anos, desde quando foi iniciada a PMC/IBGE.

“Em março já registramos uma queda nas vendas deste comércio de 7,6% sobre o mesmo mês do ano anterior”, disse o professor de economia Gustavo Ribeiro, destacando que os números negativos de 2020 contrastam com os cinco anos anteriores, em que os resultados foram favoráveis.

Ele chamou a atenção para o acumulado do ano com volume de negócios negativo em 11,1%, quando comparado com os primeiros cinco meses do ano passado, “o que demanda planejamento dobrado por parte dos empresários, principalmente dos setores mais impactados”, falou.

Em meio a este cenário de preocupação, o anúncio na terça-feira dos protocolos para reabertura gradual do comércio na Bahia ainda repercute no interior, onde comerciantes contabilizam prejuízos e fazem cálculos para a retomada, pois esperam que o segundo semestre seja mais positivo.

Críticas

“A esperança existe, mas sabemos que serão meses de dificuldades”, afirmou o empresário de Barreiras Raimundo Alves, enfatizando que, mesmo com a reabertura do comércio e dos prestadores de serviços, “deve-se considerar que a recessão está instalada e que os auxílios emergenciais, que por ora estão assegurando uma renda mínima para muitas famílias, não deverão acontecer”.

Ele criticou a presença da população “aglomerada em bares e festas particulares, elevando os números de infectados, enquanto o comércio está fechado justamente para evitar o crescimento dos casos. Parece que estamos nos sacrificando por nada”, afirmou.

Diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória da Conquista, o empresário Hélio Marques mensurou o prejuízo do setor, lembrando que entre 21 de março e 25 de junho 360 empresas deram baixa no registro.

“Se contarmos também aqueles empreendimentos que foram fechados, mas não tiveram cancelados os registros, calculamos que esse número chega perto de mil estabelecimentos”, lamentou, salientando que desde o início da pandemia “já devem ter sido cortados na faixa de quatro mil empregos na cidade”.

Para Marques a expectativa é que a partir de agosto comece uma reação no movimento comercial, com reinício de contratações, e em setembro tenha uma retomada real, em crescente até o final do ano. “Estamos atravessando uma ponte estreita. Do outro lado pretendemos recuperar o fôlego”, disse.

