Comércio irá funcionar durante feriado em Feira de Santana

O comércio em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador) está autorizado a funcionar no feriado de Finados, que ocorre nesta sexta-feira, 2. No entanto, a abertura será opcional. A informação foi divulgada no sábado, 26, no Diário Oficial da prefeitura.

Conforme o portal Acorda Cidade, o presidente do sindicato dos comerciários, José Carlos Moraes, informou que o horário das lojas do centro da cidade poderão abrir a partir 9h às 14h. Já o América Outlet abrirá das 12h às 22h e o Boulevard Shopping das 12h às 20h.

Segundo acordo, as empresas com até 20 funcionários deverão pagar R$ 62 a cada funcionário, a título de abono. Já as empresas com mais de 20 funcionários deverão pagar o valor de R$ 67. O pagamento deverá ser realizado no mesmo dia, junto com o vale-transporte pelo feriado trabalhado.

