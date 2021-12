Comércio de Barra Grande volta a funcionar normalmente

Os estabelecimentos de Barra Grande, localizada na Ilha de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), que fecharam na tarde desta quinta-feira, 11, após morte de suspeitos e boatos sobre ordem de traficantes para fechar o comércio, já voltaram a funcionar.

Após a morte do investigador de polícia Valdek Monteiro Batista Jesus, na terça, 9, três suspeitos de envolvimento no assassinato morreram em confronto com a polícia na quinta. Equipes da Polícia Militar atuaram na região, nesta sexta, 12, e o comércio voltou a funcionar normalmente.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a rotina na região está normalizada. O policiamento foi intensificado e permanecerá por tempo indeterminado. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 e 3235-0000 (Disque Denúncia)”

