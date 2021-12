Comerciário ofende polícia em vídeo e depois pede desculpas

Um comerciário de Santo Antônio de Jesus que não teve o nome revelado protagonizou um caso que repercutiu em toda a cidade. Teve um vídeo postado no Youtube, na quarta-feira, 26, com ofensas à polícia e depois postou outro, no mesmo dia, pedindo desculpas.

Encaminhado à delegacia por policiais que o reconheceram, disse que estava bêbado e foi obrigado a gravar o primeiro, de ofensas, por outra pessoa.

Veja aqui o primeiro vídeo

Depois gravou outro, na delegacia, se retratando. "Estou aqui para pedir perdão à polícia de Santo Antônio de Jesus", diz no vídeo. O rapaz também afirma que fez a segunda gravação "por livre e espontânea vontade".

Veja o segundo vídeo

Nota da Polícia

Sobre esse assunto, a assessoria da Polícia Civil da Bahia distribui nota, que reproduzimos abaixo:

"A Corregedoria da Policia Civil (Correpol) e o Departamento de Polícia do Interior (Depin) já estão apurando as circunstâncias que levaram à confecção e divulgação de um vídeo, postado na Internet, no qual um cidadão de Santo Antônio de Jesus é constrangido, ao pedir desculpas à polícia por ofensas que teria dirigido à instituição em outro vídeo também divulgado numa rede social.

A investigação iniciada pelas duas unidades da PC visa identificar e responsabilizar os servidores policiais envolvidos no episódio, desde a detenção e a condução do rapaz à delegacia, até a produção do vídeo, em frente a um "banner" da instituição. A apuração passa também pela avaliação da legalidade dos procedimentos de polícia judiciária adotados naquela unidade.

A Polícia Civil não coaduna com qualquer situação constrangedora ao cidadão, perpetrada por seus servidores, dentro ou fora de suas unidades policiais. A orientação é tratar o cidadão com civilidade e urbanidade. Qualquer desvio nessa conduta é passível de sanções administrativas, que podem culminar até com a demissão."

