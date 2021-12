Comerciantes são alvo de roubos em Barreiras

Assustados com roubos constantes e assaltos cada vez mais violentos, empresários de Barreiras, por meio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), estão cobrando maior presença das polícias na prevenção e apuração dos fatos. Mesmo reconhecendo que a iniciativa dos lojistas é válida “e demonstra sua real intenção de ajudar neste sentido”, o delegado regional André Aragão afirma que o índice de roubos a casas comerciais caiu de 34, em 2009, para 20 até agosto deste ano.



Os empresários contestam a afirmação de que houve decréscimo no número de ocorrências na cidade. Segundo a presidente da CDL, Célia Kumagai, “essa informação não condiz com o clima de insegurança vivido pelo comércio e só é possível pelo fato das pessoas não registrarem as ocorrências”, o que estaria mascarando a real situação.





Grades e câmeras são usadas como forma de prevenção de assaltos em Barreiras, oeste do estado

Também a Polícia Militar, por meio do comandante do 10º BPM de Barreiras, coronel Jorge Campos, destaca que durante todo o ano de 2009 foram registradas 56 ocorrências e, em 2010, até o mês de agosto, 20 ocorrências. Para ele, é uma evidência de que a situação não está tão grave assim. Ele reclama maior participação do empresariado e diz que uma das soluções é fechar o comércio aos sábados à tarde.



