Comerciantes do Liquida Feira poderão parcelar ICMS de julho

Os lojistas participantes da campanha 'Liquida Feira 2014', que será realizada de 1º a 15 de julho em Feira de Santana, vão poder parcelar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de julho em três vezes. Os pagamentos serão feitos em três parcelas mensais iguais e consecutivas, com datas de vencimento em 11 de agosto, 9 de setembro e 9 de outubro.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Feira de Santana (CDL), responsável pela organização da campanha, irá enviar à Sefaz-Ba, até 22 de julho, a relação dos contribuintes vinculados à Liquida Feira. O parcelamento do imposto não se aplica aos contribuintes do Simples Nacional, já que o recolhimento dos tributos dessas empresas é feito via Receita Federal. Os contribuintes que aderirem à campanha poderão emitir os respectivos documentos de arrecadação via internet acessando o site da Secretaria da Fazenda.

Antecipação tributária

O parcelamento previsto em três vezes alcança também o recolhimento por antecipação tributária relativo às aquisições interestaduais de mercadorias efetuadas em junho de 2014. Nesse caso, as parcelas terão como datas de vencimento os dias 25 de julho, 25 de agosto e 25 de setembro.

Não terão direito aos prazos especiais de pagamento previstos os contribuintes que desenvolvam atividades de comércio varejista de automóveis, camionetas, utilitários, motocicletas e motonetas novos; de caminhões, reboques e semi-reboques, ônibus e microônibus novos e usados; e de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados e contribuintes que, durante a campanha de vendas, efetuarem operações sem a emissão do respectivo documento fiscal.

adblock ativo