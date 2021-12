Comerciante morre em colisão entre carreta e moto em Feira

Um motociclista morreu após colidir com uma carreta no final da tarde desta sexta-feira, 1º, na cidade de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador). O acidente aconteceu na Avenida Eduardo Fróes da Mota, no bairro Sobradinho, por volta das 17h30.

De acordo com a Central de Polícia, a vítima, identificada como Antônio Ramos de Araújo, de 68 anos, tentava atravessar a rua em sua motocicleta quando foi atingido pela carreta. Populares informaram aos policiais que Antônio era dono de um mercadinho, localizado na na rua Leonídio Silva, no bairro Queimadinha.

Segundo a polícia, após o acidente, o motorista da carreta fugiu sem prestar socorro a vítima, que morreu no local. O veículo de grande porte foi apreendido e levado para o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116.

Em entrevista ao site Acorda Cidade, o filho da vítima, Ridailton dos Santos Araújo, informou que o pai tinha ido a um supermercado para fazer compras. O corpo do comerciante foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade.

Segundo a polícia, motorista da carreta fugiu após acidente (Foto: Ney Silva/Acorda Cidade)

