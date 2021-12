Comerciante morre em acidente em Feira de Santana

O comerciante Moisés Oliveira de Santana, 37 anos, morreu nesta terça, 28, vitima de acidente automobilístico ocorrido na Avenida Eduardo Fróes da Mota (avenida de Contorno), próximo a entrada do Centro Industrial do Subaé (CIS), em Feira de Santana, (a 108 km de Salvador). A esposa do comerciante, identificada como Ângela Santos Nascimento, ficou ferida e foi socorrida para um hospital particular da cidade.

De acordo com testemunhas, o comerciante dirigia o veículo Gol, placa JRL-6417 quando foi colhido lateralmente pelo Caminhão Baú, placa JQI- 1666 conduzido por Flanklyn Jean Santos de Carvalho. "O caminhão saiu do CIS com tudo e pegou com toda força o Gol, jogando-o na ribanceira", disse um morador do local.

O impacto foi tão forte que o lado do motorista ficou totalmente destruído. Policiais do corpo de Bombeiros realizaram o resgate da vitima, que foi encaminhada para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde faleceu logo após dar entrada.

O corpo do comerciante foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser periciado. Um inquérito policial foi instaurado na 1ª delegacia.

