Comerciante morre após ter corpo queimado por criminosos

Morreu na tarde deste domingo, 19, o comerciante Manoel Carlos Santana, de 61 anos, que teve 99% do corpo queimado por assaltantes. O crime aconteceu na tarde deste sábado, 18, quando os acusados roubaram o restaurante da vítima, localizado no município de Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

Manoel estava internado em estado grave no Hospital Geral Clériston Andrade e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com testemunhas, um homem conhecido como Júnior chegou ao local por volta de 16h. O comerciante teve os pés e as mãos amarrados enquanto os criminosos ateavam fogo ao seu corpo. Ele ainda conseguiu sair do estabelecimento e pedir a ajuda de pessoas que passavam pelo local, que conseguiram conter as chamas.

O restaurante da vítima foi destruído pelo fogo e teve toda a mercadoria perdida. A polícia ainda não sabe o valor da quantia roubada. As informações são do site Acorda Cidade.

