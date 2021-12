Comerciante é sequestrado em Lajedo do Tabocal

Familiares estão à procura do comerciante André Castelo Branco, de 43 anos, proprietário de uma distribuidora de bebidas, em Lajedo do Tabocal (distante a 412 km de Salvador), que está desaparecido desde a última sexta-feira, 17. Ele é cunhado do ex-prefeito de Santa Inês, Romildo Alcântara (PMDB).

De acordo com informações da família da vítima, o veículo que era usado por André, uma pick up modelo Saveiro, placa de Santa Inês (NZN-8143), foi encontrado ainda com bebidas no sábado, 18. Já a motocicleta Honda Titan, com placa JPV-1383, com licença de Salvador foi encontrada em um matagal.

"O estabelecimento foi todo revirado e a gente suspeita que ele tenha sido amordaçado. Além disso, uma quantia em dinheiro foi levada, pois o cofre estava vazio", disse uma sobrinha do comerciante.

Segundo informou a delegacia da cidade, na madrugada em que André desapareceu, moradores da região teriam ouvido gritos de socorro, em seguida, um carro saiu em alta velocidade.

