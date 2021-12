Comerciante é preso em flagrante com mais de 1.200 munições em Irecê

O proprietário de um box no Mercadão da cidade de Irecê (a 481 km de Salvador) foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 17, por armazenar mais de 1.200 munições, estojos, espoletas e caixas de pólvora no local. O material foi apreendido por equipes da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do interior (Coorpi/Irecê) e o suspeito, Valmir Maurício da Silva, autuado na Delegacia Territorial do município. Ele será indiciado por comércio ilegal de arma de fogo.

A polícia chegou ao suspeito a partir de uma denúncia feita no dia 9 de novembro, que detalhava o esquema de armazenamento e venda de munições e outros materiais no box nº 54/55.

No local, foram encontrados 356 munições dos calibres 36, 32, 28, 20, 24, 380, 22 e 12, além de 305 caixas de estojos, 67 caixas de espoletas e 357 frascos de pólvora.

“Estamos fechando o cerco contra criminosos que se intitulam empresários, montam estabelecimentos, até então, acima de qualquer suspeita, e de maneira clandestina produzem materiais ligados a armamentos”, afirmou o diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin), Flávio Góis.

No início de novembro uma megaoperação policial apreendeu um arsenal de munições em Eunápolis, no extremo sul da Bahia.

